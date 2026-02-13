13 февраля в Мюнхене стартует 62-я Конференция по безопасности

13 февраля в немецком Мюнхене открывается 62-я Конференция по безопасности, которая продлится до 15 февраля.

Как следует из программных документов, официальными темами повестки заявлены европейская безопасность и оборона, будущее трансатлантических отношений и фундаментальные изменения в глобальной структуре мира.

На дипломатическую встречу прибудут более 50 глав государств и правительств, включая лидеров большинства стран Европы. Госдеп США представляет госсекретарь Марко Рубио.