15 марта жители Казахстана отвечают на вопрос, принимают ли они новую Конституцию
Автор:Редакция news.by
Сегодня, 15 марта, в Казахстане проходит голосование на референдуме по проекту новой Конституции. В 20 регионах страны открылось более 10 тыс. участков. За первые три часа явка превысила 19 %. Казахстанцы отвечают на один вопрос: принимают ли они новую Конституцию, проект которой опубликован в СМИ 12 февраля этого года.
Среди ключевых нововведений - переход к однопалатному парламенту, введение должности вице-президента и создание Народного совета при президенте. Документ также закрепляет несколько новых норм, включая верховенство национального права над международным. Официальные результаты референдума Центральная комиссия опубликует до 21 марта.