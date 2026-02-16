3.72 BYN
17 февраля Россия, США и Украина проведут в Женеве новый раунд переговоров
Автор:Редакция news.by
17 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Консультации пройдут в трехстороннем формате: российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, США представят спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Со стороны Киева будет секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.
Как заявили накануне встречи в Кремле, переговоры будут охватывать более широкий круг тем, чем предыдущие раунды в Абу-Даби.
По словам Дмитрия Пескова, делегации обсудят, в частности, самый сложный вопрос - территориальный. Также стороны рассмотрят механизмы мониторинга режима прекращения огня и дальнейший обмен пленными.