2 декабря Путин проведет переговоры со спецпосланником Трампа Уиткоффом
В США прошла встреча американцев с украинской делегацией. По сообщению СМИ, стороны обсудили график выборов в Украине, возможный обмен территориями между Россией и Украиной, а также другие остающиеся нерешенными вопросы между Белым домом и Киевом.
Окончательных договоренностей по спорным моментам достичь пока не удалось. Как отметил глава Госдепа США, переговоры были продуктивными, но еще есть над чем работать.
Марко Рубио, госсекретарь США:
"Наша цель здесь - закончить войну, но это больше, чем просто закончить войну. Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы они никогда больше не столкнулись с другим вторжением, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны, не просто чтобы восстановить свою страну, а чтобы восстановить ее так, чтобы она была сильнее и более процветающей, чем когда-либо прежде".
Сейчас же американцы намерены продолжить переговоры с другой стороной уравнения, для этого спецпредставитель Трампа Уиткофф направляется в Москву. По сообщениям СМИ, он намерен 2 декабря встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
В свою очередь, американский лидер оценил прошедшие переговоры позитивно. Трамп отметил, что у Киева из-за коррупционного скандала есть проблемы, а потому существует хороший шанс, чтобы заключить сделку.