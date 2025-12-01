2 декабря Путин проведет переговоры со спецпосланником Трампа Уиткоффом

"Наша цель здесь - закончить войну, но это больше, чем просто закончить войну. Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы они никогда больше не столкнулись с другим вторжением, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы они вошли в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны, не просто чтобы восстановить свою страну, а чтобы восстановить ее так, чтобы она была сильнее и более процветающей, чем когда-либо прежде".