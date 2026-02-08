2 тыс. компаний более чем из 35 стран: PRODEXPO-2026 стартует в Москве 9 февраля

В PRODEXPO-2026 в Москве примут участие 16 организаций концерна "Белгоспищепром". Крупнейшая продовольственная выставка в России стартует 9 февраля. Продукцию представят около 2 тыс. компаний более чем из 35 стран.



К белорусским стендам всегда особый интерес. Отечественные предприятия готовы предложить новинки, которые можно будет и продегустировать. Белорусские изыски планируют разместить на площадке почти в 300 кв. м.

Анастасия Скоробогатова, начальник управления концерна "Белгоспищепром" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/404d90e3-8488-4cd6-ab64-94c4f55c781a/conversions/d1edcdf3-fe5d-47e7-99c1-b9cd0449cfbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/404d90e3-8488-4cd6-ab64-94c4f55c781a/conversions/d1edcdf3-fe5d-47e7-99c1-b9cd0449cfbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/404d90e3-8488-4cd6-ab64-94c4f55c781a/conversions/d1edcdf3-fe5d-47e7-99c1-b9cd0449cfbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/404d90e3-8488-4cd6-ab64-94c4f55c781a/conversions/d1edcdf3-fe5d-47e7-99c1-b9cd0449cfbd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анастасия Скоробогатова, начальник управления концерна "Белгоспищепром":

"На данный момент подтверждено участие наших предприятий более чем в 150 переговорах. В их числе - встречи действующими и потенциальными торговыми партнерами Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Также в мероприятиях запланированы к проведению семинары по входу в торговые сети".