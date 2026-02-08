3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
2 тыс. компаний более чем из 35 стран: PRODEXPO-2026 стартует в Москве 9 февраля
В PRODEXPO-2026 в Москве примут участие 16 организаций концерна "Белгоспищепром". Крупнейшая продовольственная выставка в России стартует 9 февраля. Продукцию представят около 2 тыс. компаний более чем из 35 стран.
К белорусским стендам всегда особый интерес. Отечественные предприятия готовы предложить новинки, которые можно будет и продегустировать. Белорусские изыски планируют разместить на площадке почти в 300 кв. м.
Анастасия Скоробогатова, начальник управления концерна "Белгоспищепром":
"На данный момент подтверждено участие наших предприятий более чем в 150 переговорах. В их числе - встречи действующими и потенциальными торговыми партнерами Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Также в мероприятиях запланированы к проведению семинары по входу в торговые сети".
Белорусские продукты знают и любят в 50 странах мира - такова география экспорта предприятий Белгоспищепрома. Это не только страны СНГ, но и рынки Азии, Африки и даже Океании.