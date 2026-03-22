22 страны готовы обеспечить безопасный транзит судов в Ормузском проливе

В четверг в коалицию объединились Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония. К ним присоединились три балтийские и три скандинавские страны. А также Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Республика Корея. Cогласились поучаствовать ОАЭ и Бахрейн.

Как отмечается в заявлении, трафик через пролив значительно снизился, а в акватории скопились тысячи судов. Подписанты призвали Тегеран прекратить атаки дронов и минирование вод. А Япония допустила использование войск для разминирования пролива. Однако с оговоркой: только при установлении режима прекращения огня. Пока же Токио выбирает иной путь - Япония согласилась платить Ирану в китайских юанях в обмен на беспрепятственный проход своих кораблей через Ормузский пролив.