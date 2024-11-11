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25 иностранцев выдворят из Грузии за участие в протестах
МВД Грузии начало процедуры по депортации из страны 25 граждан иностранных государств, которые участвовали в протестах в ноябре-декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Среди лиц, в отношении которых Департамент миграции МВД начал процедуру выдворения, иностранные граждане, которые участвовали в акциях протеста в Тбилиси в ноябре-декабре и которым суд присудил различные административные санкции. В сумме - 25 лиц, среди них 10 иностранных граждан уже покинули территорию Грузии", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, всего в ноябре-декабре 2024 года из республики был выдворен 91 иностранец, часть которых покинула Грузию добровольно. Среди них граждане Ирана, Алжира, Индии, Марокко, Шри-Ланки, Египта, Пакистана, Нигерии, Ирака, Турции, Азербайджана, России, Туркмении и других стран.
Что касается данных за весь 2024 год, то в целом из страны выдворили 430 иностранцев, что на 126 % выше показателя 2023 года.
Новые протесты начались в Грузии 28 ноября 2024 года. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя митингов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. МВД задержало несколько сотен человек, в отношении нескольких десятков возбуждены уголовные дела. Ранее сообщалось о задержанных на акциях иностранцах, в том числе граждан РФ.
Фото: ТАСС
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