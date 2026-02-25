3.74 BYN
30 человек погибли в Бразилии из-за ливней
Автор:Редакция news.by
Сильные ливни, обрушившиеся на бразильский штат Минас-Жерайс, привели к гибели 30 человек, еще 39 числятся пропавшими без вести. Стихия вызвала наводнения, оползни и масштабные разрушения.
Самая сложная ситуация в городах Жуис-ди-Фора и Уба, где без крова остались около 440 человек. Из-под завалов удалось спасти 13 пострадавших, всего спасены 208 человек - им оказывается необходимая медицинская помощь.
Власти задействовали для поисково-спасательных работ вооруженные силы, включая вертолеты.