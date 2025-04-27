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36 погибших - число жертв из-за пожара в порту Ирана растет

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Фото ТАСС

Растет число жертв из-за пожара в порту Ирана. По последним данным погибших 36, пострадавших - 1205.

Пожар из-за новых взрывов 27 апреля разгорелся еще сильнее. Чтобы сдержать пламя, оперативные бригады и работники порта начали отодвигать грузовые контейнеры от эпицентра и строить насыпи.

Точная причина ЧП пока не установлена, но власти заявили, что взрыв не связан с оборонным сектором. 28 апреля в Иране объявлен общенациональный траур.

пожарИран