550 тыс. беженцев готовятся из Ливии перебраться в ЕС

Греческое телевидение сеет панику. Министр по делам миграции выступил с предупреждением, что Европа находится в шаге от волны беженцев, сметающей все на своем пути.

По данным Таноса Плевриса, в Ливии собрались 550 тыс. мигрантов, которые готовятся пересечь Средиземное море и высадиться в ЕС. Причем, как считает министр, речь идет лишь о первой волне беженцев.