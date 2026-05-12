550 тыс. беженцев готовятся из Ливии перебраться в ЕС
Автор:Редакция news.by
Греческое телевидение сеет панику. Министр по делам миграции выступил с предупреждением, что Европа находится в шаге от волны беженцев, сметающей все на своем пути.
По данным Таноса Плевриса, в Ливии собрались 550 тыс. мигрантов, которые готовятся пересечь Средиземное море и высадиться в ЕС. Причем, как считает министр, речь идет лишь о первой волне беженцев.
Конфликт на Ближнем Востоке провоцирует экономический, топливный и продовольственный кризис, именно голод гонит людей из Африки и Азии в Европу. Вследствие этого уже в ближайшие месяцы ЕС может столкнуться с миграционным половодьем небывалого масштаба.