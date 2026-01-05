Смотреть онлайнПрограмма ТВ
6 стран призвали США к соблюдению международного права

США создали "чрезвычайно опасный прецедент" в Венесуэле. Правительства Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики, Уругвая и Испании опубликовали заявление, в котором обвиняют Вашингтон и призывают к тому, чтобы решение ситуации было найдено мирными средствами - через диалог и переговоры.

Они также выражают обеспокоенность по поводу внешнего контроля, который "несовместим с международным правом" и "угрожает политической, экономической и социальной стабильности региона".

Фото Reuters

В мире

СШАВенесуэла