70 человек пострадали из-за удара молнии в Бразилии

В Бразилии из-за сильного удара молнии пострадали более 70 человек. ЧП произошло во время митинга в поддержку экс-президента Болсонару, который находится под стражей по обвинению в попытке госпереворота.

Толпа стояла на площади с металлическими ограждениями. Шел дождь - люди были с зонтами. Внезапно в центр скопления людей ударила молния.