70 человек пострадали из-за удара молнии в Бразилии
Автор:Редакция news.by
В Бразилии из-за сильного удара молнии пострадали более 70 человек. ЧП произошло во время митинга в поддержку экс-президента Болсонару, который находится под стражей по обвинению в попытке госпереворота.
Толпа стояла на площади с металлическими ограждениями. Шел дождь - люди были с зонтами. Внезапно в центр скопления людей ударила молния.
Около 30 человек госпитализированы, 8 из них в тяжелом состоянии. У пострадавших сильные ожоги, преимущественно верхней части тела: рук, живота.