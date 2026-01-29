73 человека стали жертвами снежной бури в США - на страну надвигается еще один зимний шторм

В США растет количество жертв снежного шторма. По сообщениям местных СМИ, погибли 73 человека. Известно, что 3 несовершеннолетних в Техасе утонули, провалившись под лед. Также среди причин гибели переохлаждение, сердечные приступы во время уборки снега и ДТП.

На восточное побережье страны надвигается еще один зимний шторм. Синоптики предупреждают, что в ближайшие выходные на США обрушится новый мощный циклон. По оценке Национальной метеорологической службы, затронутые снежной бурей штаты могут столкнуться "с самым длительным периодом холодов за несколько десятилетий".