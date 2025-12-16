3.68 BYN
74 % опрошенных в ФРГ считают, что здания школ устарели и не подходят для современного обучения
Автор:Редакция news.by
Немецкие школы находятся в аварийном состоянии - таковы результаты опроса, проведенного по заказу Немецкой ассоциации образования и обучения.
64 % руководства школ пожаловались на то, что их учебные заведения нуждаются в ремонте. 74 % из них и вовсе считают, что здания пора перестраивать под современные форматы. Например, для обучения в малых группах.
Однако только порядка 20 % школ располагают необходимыми средствами. В исследовании приняли участие около 1300 директоров школ. Чтобы спасти учебные заведения, эксперты предлагают ввести инвестпрограмму, но властям ФРГ не до этого.