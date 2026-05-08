8 мая в мире отмечают день Красного Креста и Красного Полумесяца
Автор:Редакция news.by
В Беларуси, как и во всем мире, отмечают День Красного Креста и Красного Полумесяца. 8 мая волонтеры и сотрудники крупнейшей гуманитарной организации Беларуси вспоминают основателя движения Анри Дюнана.
Численность белорусского Красного Креста - свыше 1 млн человек. Ежегодно помощь получают сотни тысяч белорусов, а армия добровольцев превысила 16 тыс. человек.
Традиционно именно в этот день стартует месячник Красного креста: до 1-го июня волонтеры и активисты проведут по всей стране выставки, благотворительные кампании и лекции.
Каждый желающий сможет не только больше узнать о деятельности Белорусского общества Красного Креста, но и стать с его волонтерами плечом к плечу для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются.