8 мая в мире отмечают день Красного Креста и Красного Полумесяца

В Беларуси, как и во всем мире, отмечают День Красного Креста и Красного Полумесяца. 8 мая волонтеры и сотрудники крупнейшей гуманитарной организации Беларуси вспоминают основателя движения Анри Дюнана.

Численность белорусского Красного Креста - свыше 1 млн человек. Ежегодно помощь получают сотни тысяч белорусов, а армия добровольцев превысила 16 тыс. человек.

Традиционно именно в этот день стартует месячник Красного креста: до 1-го июня волонтеры и активисты проведут по всей стране выставки, благотворительные кампании и лекции.