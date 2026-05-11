Абсурды Дня Победы в Европе: как полиция Латвии и Германии "боролась" с символикой

Прибалтийские итоги 9 Мая: четверо задержанных, 98 административных процессов в Латвии. Трактовка полиции - "прославление военной агрессии и нарушение общественного порядка".

Большая часть дел связана с публикациями и действиями в интернете, а также с нарушениями в общественных местах. При этом, отмечают правоохранители, общее число административных процессов увеличится, поскольку продолжается проверка нарушений в цифровой среде.

Впрочем, бдительность доходит до абсурда: женщине чуть не дали штраф, поскольку полицейские не смогли отличить фирменный дизайн сумки от российского флага.