Абсурды Дня Победы в Европе: как полиция Латвии и Германии "боролась" с символикой
Прибалтийские итоги 9 Мая: четверо задержанных, 98 административных процессов в Латвии. Трактовка полиции - "прославление военной агрессии и нарушение общественного порядка".
Большая часть дел связана с публикациями и действиями в интернете, а также с нарушениями в общественных местах. При этом, отмечают правоохранители, общее число административных процессов увеличится, поскольку продолжается проверка нарушений в цифровой среде.
Впрочем, бдительность доходит до абсурда: женщине чуть не дали штраф, поскольку полицейские не смогли отличить фирменный дизайн сумки от российского флага.
Отличились и немцы. Берлинская полиция во время праздничных мероприятий задержала 25 человек. Аресты связаны с нарушением запрета на использование советской и российской символики вблизи воинских мемориалов и исполнение песен военных лет.