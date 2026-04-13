AirBaltic: спасти или уничтожить национальную гордость Латвии решит правительство

13 апреля должна решиться судьба латвийской авиакомпании AirBaltic. Экстренное заседание правительства страны должно найти выход из кризиса. На днях было решено выделить AirBaltic кредит в 30 млн, а также провести ее санацию через сокращение нерентабельных маршрутов. Но выяснилось, что и так компанию не спасти.

Продать AirBaltic не удалось - никому из стран-соседей не нужен актив, который генерирует убытки сотнями миллионов евро. Правительство Латвии столкнулось с непростой проблемой: AirBaltic - это национальная гордость, и теперь ее надо либо уничтожить, либо продолжать тратить на нее значительную часть госбюджета.

