Акция памяти жертв геноцида советского народа состоялась в Германии
Автор:Редакция news.by
В Германии состоялась церемония по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа.
Мероприятие прошло на кладбище советских подневольных рабочих недалеко от Берлина. Здесь захоронены 1389 советских граждан, угнанных в Германию в годы Великой Отечественной войны, а также их дети.
Памятную церемонию посетили Временный поверенный в делах Беларуси в Германии Константин Чижик, российские дипломаты, а также белорусы, проживающие в ФРГ.