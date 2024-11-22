Акция в поддержку Лукашенко прошла в Вене

"Австрия на стороне Александра Лукашенко" - акция под таким лозунгом прошла в Вене. В городе распространяют листовки и плакаты с изображением белорусского Президента.



"В то время, когда глобалистские силы угрожают суверенитету многих стран, Лукашенко является символом борьбы за свободу и сопротивления внешнему влиянию", - говорится в официальном заявлении инициатора акции - организации "Патриоты Австрии".



Там убеждены, что политика белорусского лидера является образцом независимого управления государством, который заслуживает уважения и поддержки.