Альберта устала кормить Канаду: найдет ли провинция выход и ожидать ли помощи от США?

Удивительные дела происходят в Канаде, а именно в провинции с красивым названием Альберта. Богатый нефтяной край решил пойти своим независимым путем.

Пока что референдум запланирован на 18 октября 2027 года. Нужно собрать 178 тыс. подписей. Как будто бы даже федеральное правительство Канады не против.

Волков и Сыч | Китай и Канада - новые партнеры. США выбрали 51 штат - это канадская Альберта Китай и Канада - новые партнеры. США выбрали 51 штат - это канадская Альберта. Тимошенко под НАБУ В прямом эфире "Первого информационного" начинается подкаст "Волков и Сыч". Политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. - Что будет с канадской Альбертой? - Обсудим прямо сейчас вместе с вами! Чтобы стать частью подкаста, пишите ваши вопросы и комментарии в телеграм-канале "Волков и Сыч". 17.01.2026 23:14

Хотя людей, которые собирают подписи, выставляют этакими пожилыми радикалами, кучкой сумасшедших. Но, как оказывается, это совсем не так.

Очень много молодежи вышло поддержать эту инициативу, ведь им нечего терять, они не видят будущего в этом регионе. А считают так молодые люди, потому что в Канаде существует распределение доходов. Альберта формирует большую часть казны Канады, у нее забирают деньги и распределяют их в более бедные штаты.

Факт Важно отметить, что в Альберте находится большая часть запасов нефти и газа Канады. На эту провинцию также приходится почти 400 млрд долларов ВВП.

Кстати, Оттава продолжительное время торпедировала развитие нефтегазового сектора в Альберте и продвигала "зеленую" повестку. Жители прекрасно понимали, что они фактически живут на слитках с золотом, на нефти, но при этом вынуждены сокращать рабочие места, сокращать различные социальные выплаты.

"Я хочу, чтобы у моих детей было будущее. Я не хочу, чтобы они тащили на себе все долги, которые возникнут, если мы оставим все, как есть", - высказалась одна из жительниц провинции.

"Впервые за много лет мы сможем процветать без бюрократических проволочек в Оттаве, от которых мы уже устали", - отметила еще одна женщина.

На фоне таких событий в американском и канадском интернете зафорсилось мнение, что Альберта будет 51-м штатом США. Причем это возникло не на пустом месте. В канадском инфопространстве эксперты уже говорят о том, что прошла встреча той самой инициативной группы, которая выступает за сбор подписей для проведения референдума, с чиновниками в Вашингтоне, с представителями Дональда Трампа. И там им открыто сказали: все будет хорошо, мы вас признаем, но имейте в виду, что развиваться гораздо лучше, когда вы являетесь непосредственно частью Соединенных Штатов.

Представьте себе, насколько Белый дом заинтересован в Альберте с учетом того, что там столько канадских полезных ископаемых.