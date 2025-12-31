"Нужно сказать, что Украина действует не по собственным принуждениям или приказам, есть третья сторона - это партия войны, находящаяся в Европейском союзе, в частности, в Лондоне и Германии. Соответственно они управляют спецслужбами Украины и другими ведомствами, которые очень активно вмешиваются по линии НАТО и прямым консультациям с Министерством обороны Украины и пытаются сорвать мирный план Трампа, который был предложен некоторое время назад. Зеленский в своем репертуаре начал это отрицать и говорить, что дроны были вообще-то не украинские, они там мимо пролетали, чьи непонятно. Хотя наши средства объективного контроля показали, что дроны были запущены со стороны Украины, ими управляли непосредственно представители Вооруженных сил Украины, направлены они были на резиденцию нашего президента. Всем понятно, что цель этой провокации - повлиять на трек переговоров по Украине".