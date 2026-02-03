Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американская "охота на двух зайцев": как удары США по Ирану бьют по России и Китаю

Американская "охота на двух зайцев": как удары США по Ирану бьют по России и Китаю

Новая эскалация напряженности вокруг Ирана и угроза военного удара со стороны США - это не просто локальный ближневосточный кризис. По мнению эксперта по национальной безопасности Александра Тищенко, в фокусе Вашингтона находятся не только Тегеран, а стратегические интересы двух главных геополитических соперников - России и Китая. В программе "Актуальное интервью" он объяснил, почему действия США на Ближнем Востоке следует рассматривать как часть глобальной стратегии сдерживания альтернативных центров силы.

"Варианты Америки относительно Ирана - это охота за двумя зайцами: Россией и Китаей, в первую очередь", - заявил Александр Тищенко.

эксперт по национальной безопасности Александра Тищенко

Эксперт видит в этом продолжение "венесуэльской эпопеи", но на новом театре действий. Иран является критически важным узлом для интересов обоих государств: для России - это ключевой партнер в развитии транспортного коридора "Север-Юг", для Китая - стратегический поставщик энергоресурсов, куда уходит до 80-90 % иранского нефтяного экспорта на выгодных условиях.

Давление на Иран - это, по сути, прокси-удар по экономическим и стратегическим проектам Москвы и Пекина, попытка заблокировать их влияние в регионе.

Еще одна цель, по мнению эксперта, - искусственное взвинчивание цен на энергоносители через угрозу перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 20 % мировой нефти и газа.

"Цены на уровне 150 долларов за баррель, это будет очень проблематично для мира, и особенно для той же самой Европы", - отметил Александр Тищенко.

флаг Ирана

При этом США, по его словам, смогут смягчить удар для своей экономики, расконсервировав стратегические запасы и удерживая внутренние цены на приемлемом уровне (50-70 долларов), что также будет работать на внутренний политический рейтинг администрации.

Александр Тищенко обратил внимание, что интерес США одновременно к Гренландии (как к северному направлению) и к Ирану (как к южному) - это часть стратегии по блокированию России по всем транзитным коридорам.

"Америка перешла от работы против центров к работе против альтернативы, против периферии", - объяснил эксперт. Смысл новой тактики - силовое пресечение любых попыток создать альтернативу американскому доминированию и доллару, включая усиление таких форматов, как БРИКС.

Жесткие действия США, по прогнозу Александра Тищенко, могут привести к обратному от желаемого Вашингтону результату. Вместо изоляции Россия и Китай будут вынуждены ответить более тесной координацией.

"Работая по Ирану, Америка провоцирует Россию и Китай уже не на экономический формат сотрудничества, а на военно-политический блок, потому что, наверное, других вариантов на сегодня не остается", - подчеркнул аналитик.

истребитель США

 Эксперт подвергает сомнению устойчивость самой американской стратегии "силового лицензирования" мировой деятельности. Содержание огромных армейских группировок, таких как авианосная ударная группа (чья дневная стоимость оценивается в 2,7 млн долларов), - крайне накладно даже для США.

"Все это устаревшее, заскорузлое, и этим уже на Китай и Россию не надавишь", - заявил Александр Тищенко.

По его мнению, Вашингтон компенсирует стратегические недоработки и растущие затраты через прокси-конфликты, уходя от прямой конфронтации. Однако такой подход лишь усугубляет глобальную нестабильность, заставляя другие страны искать новые форматы объединения для защиты своего суверенитета.

Главное фото: shutterstock

Разделы:

В миреБлижний ВостокСША

Теги:

Александр ТищенкоКитайРоссияАктуальное интервью