Американская "охота на двух зайцев": как удары США по Ирану бьют по России и Китаю
Новая эскалация напряженности вокруг Ирана и угроза военного удара со стороны США - это не просто локальный ближневосточный кризис. По мнению эксперта по национальной безопасности Александра Тищенко, в фокусе Вашингтона находятся не только Тегеран, а стратегические интересы двух главных геополитических соперников - России и Китая. В программе "Актуальное интервью" он объяснил, почему действия США на Ближнем Востоке следует рассматривать как часть глобальной стратегии сдерживания альтернативных центров силы.
"Варианты Америки относительно Ирана - это охота за двумя зайцами: Россией и Китаей, в первую очередь", - заявил Александр Тищенко.
Эксперт видит в этом продолжение "венесуэльской эпопеи", но на новом театре действий. Иран является критически важным узлом для интересов обоих государств: для России - это ключевой партнер в развитии транспортного коридора "Север-Юг", для Китая - стратегический поставщик энергоресурсов, куда уходит до 80-90 % иранского нефтяного экспорта на выгодных условиях.
Давление на Иран - это, по сути, прокси-удар по экономическим и стратегическим проектам Москвы и Пекина, попытка заблокировать их влияние в регионе.
Еще одна цель, по мнению эксперта, - искусственное взвинчивание цен на энергоносители через угрозу перекрытия Ормузского пролива, через который проходит 20 % мировой нефти и газа.
"Цены на уровне 150 долларов за баррель, это будет очень проблематично для мира, и особенно для той же самой Европы", - отметил Александр Тищенко.
При этом США, по его словам, смогут смягчить удар для своей экономики, расконсервировав стратегические запасы и удерживая внутренние цены на приемлемом уровне (50-70 долларов), что также будет работать на внутренний политический рейтинг администрации.
Александр Тищенко обратил внимание, что интерес США одновременно к Гренландии (как к северному направлению) и к Ирану (как к южному) - это часть стратегии по блокированию России по всем транзитным коридорам.
"Америка перешла от работы против центров к работе против альтернативы, против периферии", - объяснил эксперт. Смысл новой тактики - силовое пресечение любых попыток создать альтернативу американскому доминированию и доллару, включая усиление таких форматов, как БРИКС.
Жесткие действия США, по прогнозу Александра Тищенко, могут привести к обратному от желаемого Вашингтону результату. Вместо изоляции Россия и Китай будут вынуждены ответить более тесной координацией.
"Работая по Ирану, Америка провоцирует Россию и Китай уже не на экономический формат сотрудничества, а на военно-политический блок, потому что, наверное, других вариантов на сегодня не остается", - подчеркнул аналитик.
Эксперт подвергает сомнению устойчивость самой американской стратегии "силового лицензирования" мировой деятельности. Содержание огромных армейских группировок, таких как авианосная ударная группа (чья дневная стоимость оценивается в 2,7 млн долларов), - крайне накладно даже для США.
"Все это устаревшее, заскорузлое, и этим уже на Китай и Россию не надавишь", - заявил Александр Тищенко.
По его мнению, Вашингтон компенсирует стратегические недоработки и растущие затраты через прокси-конфликты, уходя от прямой конфронтации. Однако такой подход лишь усугубляет глобальную нестабильность, заставляя другие страны искать новые форматы объединения для защиты своего суверенитета.
Главное фото: shutterstock