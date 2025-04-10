Американские города, дающие убежище нелегальным мигрантам, лишатся финансирования - заявил Трамп

Власти США ведут разработку документа, согласно которому любой город или штат, предоставляющий убежище нелегальным мигрантам, может лишиться федерального финансирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

"Больше никаких городов-убежищ! Они защищают преступников, а не жертв. Они позорят нашу страну и вызывают смех во всем мире. Мы работаем над документами, которые позволят лишить федерального финансирования любой город или штат, допускающий существование этих смертельных ловушек", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики США. После своей инаугурации 20 января он подписал указ о введении режима ЧС на границе с Мексикой. Министерство внутренней безопасности расширило полномочия американских правоохранительных органов, разрешив им депортировать нелегалов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. По информации New York Post, свыше 100 тыс. человек были высланы из страны после инаугурации Трампа.