Американские журналисты обвинили Иран в нападении на базы США

Американские журналисты телеканала NBC требуют у главы иранского МИД объяснений, чем он может оправдать нападение Ирана на военные базы США на Ближнем Востоке. Разговор быстро перешел в острую полемику о праве на самооборону.

По словам главы МИД, действия Ирана - исключительно ответная мера в рамках реализации права на самооборону. Он также добавил, что американская сторона упорно игнорирует факт первого нападения с использованием объектов, расположенных на базах США, концентрируя внимание лишь на последствиях ответного удара.

Тем временем не все довольны войной, развязанной администрацией Трампа и лично американским лидером. Мэр Нью-Йорка Мамдани раскритиковал удары США по Ирану. Он назвал их "катастрофической эскалацией" и заявил, что они незаконны. По его словам, удары нанесены против воли американцев.