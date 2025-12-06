Антиправительственный митинг прошел в Мадриде

Сотни сторонников партии "Фронт трудящихся" провели демонстрацию у здания Конгресса депутатов в Мадриде, обвинив правительство премьера Педро Санчеса в коррупции и неэффективном управлении.

Участники заявили, что трудящимся приходится сталкиваться с последствиями растущей нестабильности и безработицы в стране. Остаются также нерешенными вопросы иммиграции.

Протестующие заявили также об опасности раскола общества из-за различных политических идеологий.