Антиправительственный митинг прошел в Мадриде
Автор:Редакция news.by
Сотни сторонников партии "Фронт трудящихся" провели демонстрацию у здания Конгресса депутатов в Мадриде, обвинив правительство премьера Педро Санчеса в коррупции и неэффективном управлении.
Участники заявили, что трудящимся приходится сталкиваться с последствиями растущей нестабильности и безработицы в стране. Остаются также нерешенными вопросы иммиграции.
Протестующие заявили также об опасности раскола общества из-за различных политических идеологий.
Протест последовал за более масштабной антиправительственной демонстрацией в Мадриде, где тысячи людей требовали проведения внеочередных всеобщих выборов после обвинений Санчеса в коррупции, затрагивающих его семью, партию и администрацию.