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Армения сообщила о желании стать полноправным членом ШОС

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Фото: РИА Новости

Армения выразила желание стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в публикации МИД Армении в Telegram-канале, сообщает ТАСС.

"Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", - говорится в публикации армянского внешнеполитического ведомства.

Фото: РИА Новости

АрменияШОС