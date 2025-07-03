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Армения сообщила о желании стать полноправным членом ШОС
Автор:Редакция news.by
Армения выразила желание стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом говорится в публикации МИД Армении в Telegram-канале, сообщает ТАСС.
"Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, а именно территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС", - говорится в публикации армянского внешнеполитического ведомства.
Фото: РИА Новости