Аудит Пентагона обнаружил триллионные взятки и откаты

Триллионные взятки, откаты, лоббирование процветают в Пентагоне. Очередная проверка тому стала очередным подтверждением.

Как стало известно, на протяжении последних 20 лет военное ведомство США завалило 7 финансовых ревизий. На этот раз аудиторы отметили многочисленные факты заключения контрактов по завышенным ценам, а также регулярное списание и распродажу техники, которая еще не выработала свой ресурс.

Даже непосвященному человеку понятно, что это не просто случайность, а отработанные американские схемы. Пентагон вообще является рекордсменом по организации исчезновения денег. За последнюю четверть века ведомство так и не сумело отчитаться за 6,5 трлн долларов. А ведь данная структура обладает колоссальным бюджетом, который, как видно, годами учились "осваивать".