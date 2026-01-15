Авдонин: Трамп - фактически американский Наполеон, который должен изменить всю систему госуправления

По словам американского журналиста Такера Карлсона, США переходят от республиканской формы управления к империалистической.

По какой причине все это происходит и почему об этом начали говорить публично, ведь США и до этого называли империей, рассказал в "Актуальном интервью" председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Он обратил внимание, что ситуация в США ухудшается, растут социально-экономические проблемы, увеличивается внешний долг, а темпы экономического роста остаются низкими. В таких условиях корпоративные и политические элиты прекрасно понимают, что необходимо менять, чтобы выжить, всю систему управления государством, финансовыми, экономическими процессами. "Как они будут менять? Будет некая узурпация власти для принятия оперативных решений. Президент Америки Дональд Трамп - это фактически американский Наполеон, который должен изменить всю систему", - думает эксперт.

На вопрос, а это консенсус элит, что он должен изменить эту систему или это все-таки промышленники, которые стоят за американским лидером, председатель правления Белорусского общества "Знание" уверенно ответил, что все процессы не идут от народных масс. А они, в первую очередь, связаны с определенными корпоративными группировками, которые заинтересованы в том, чтобы многие вопросы, касающиеся изменения законодательства, каких-либо подходов к управлению государством, были изменены настолько, чтобы, к примеру, группа людей могла принимать решения.

"Понятно, что из Трампа не сделают императора. Там есть некий консилиум, который принимает решения. Знаете, как раньше был триумвират, а сейчас некое сообщество корпоративных элит с большими суммами денег, которые ориентируются на то, чтобы в ближайшее время спасать Соединенные Штаты Америки от проблем, в которых они оказались. Для этого необходимо быстрое оперативное решение. А результатом этого становится игнорирование Конгресса, законодательства, в том числе и международного права. Но понятно, что все действия в рамках империи являются всегда конечными и тупиковыми, они приводят к распаду империи", - поделился мнением Алексей Авдонин.