Авиакомпании массово отменяют полеты из-за роста цен на топливо
Автор:Редакция news.by
Мировая авиация переживает масштабный кризис. По данным СМИ, всего за 2 недели из майских расписаний исчезли 12 тыс. рейсов, а общее число посадочных мест сократилось на 2 млн. Главная причина - двукратный рост цен на топливо с начала войны в Иране.
Лидером по числу отмен стала Lufthansa, исключившая 4 тыс. рейсов в мае, в то время как Turkish Airlines и Air China лидируют по сокращению посадочных мест.
Ситуация осложняется закрытием аэропортов в Персидском заливе, что затронуло треть всех маршрутов между Европой и Азией.
Чтобы минимизировать убытки, перевозчики вынуждены повышать цены на билеты и отказываться от нерентабельных направлений.