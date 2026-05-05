Авиакомпании массово отменяют полеты из-за роста цен на топливо

Мировая авиация переживает масштабный кризис. По данным СМИ, всего за 2 недели из майских расписаний исчезли 12 тыс. рейсов, а общее число посадочных мест сократилось на 2 млн. Главная причина - двукратный рост цен на топливо с начала войны в Иране.

Лидером по числу отмен стала Lufthansa, исключившая 4 тыс. рейсов в мае, в то время как Turkish Airlines и Air China лидируют по сокращению посадочных мест.

Ситуация осложняется закрытием аэропортов в Персидском заливе, что затронуло треть всех маршрутов между Европой и Азией.