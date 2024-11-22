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Авиакомпании России обязали размещать детей рядом с сопровождающим
Российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной платы. Соответствующий приказ Минтранспорта РФ опубликован на портале правовой информации, пишет ТАСС.
"Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов без взимания дополнительной платы", - говорится в документе.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Кроме того, приказом уточняется, что авиакомпании обязуются предоставлять детям от 2 до 12 лет, которые являются гражданами РФ, скидку 50% на перелеты внутри страны. Однако правило не распространяется на тарифы первого класса и бизнес-класса, а также на льготные тарифы, субсидируемые государством, следует из документа. Перевозка детей в возрасте до 2 лет без предоставления ребенку отдельного места осуществляется бесплатно по России и со скидкой не менее 90% от тарифа за рубеж. В остальных случаях авиакомпании наделяются правом самим определять размер скидки.
Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил, что все российские авиакомпании с 10 января 2025 года будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по России для детей до 12 лет.
На заседании Госсовета 20 декабря президент РФ поручил до 14 января решить вопрос с предоставлением льгот на авиабилеты для детей. Вице-премьер Виталий Савельев в свою очередь сообщил, что правительство РФ обеспечит скидку в размере 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей до 12 лет к 14 января.
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