Австралия и Аргентина борются с лесными пожарами

Австралия находится в дыму от лесных пожаров. Огонь уничтожил более 300 тыс. га леса в штате Виктория на юго-востоке страны. Пламя быстро распространяется на фоне аномальной жары.

Жертвой стихии уже стал один человек, уничтожено более сотни строений. В регионе полностью запретили разведение открытого огня и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Горят леса и в аргентинской Патагонии. Пожары уничтожили больше 4 тыс. га растительности. Охвачен огнем национальный заповедник, сотни людей эвакуированы.