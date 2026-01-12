3.70 BYN
Австралия и Аргентина борются с лесными пожарами
Автор:Редакция news.by
Австралия находится в дыму от лесных пожаров. Огонь уничтожил более 300 тыс. га леса в штате Виктория на юго-востоке страны. Пламя быстро распространяется на фоне аномальной жары.
Жертвой стихии уже стал один человек, уничтожено более сотни строений. В регионе полностью запретили разведение открытого огня и ввели режим чрезвычайной ситуации.
Горят леса и в аргентинской Патагонии. Пожары уничтожили больше 4 тыс. га растительности. Охвачен огнем национальный заповедник, сотни людей эвакуированы.
Власти борются с огнем при помощи вертолетов и самолетов. В восьми провинциях Аргентины объявлен наивысший, красный уровень опасности.