Австрия поддержала голоса Минска и Москвы в ОБСЕ

Стремление сохранить площадку для диалога. Австрия выступает за то, чтобы Беларусь и Россия принимали участие в министерских встречах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил новый российский посол в Вене.



Дипломат подчеркнул: Австрия пытается играть значимую роль в функционировании ОБСЕ и других международных организаций, прежде всего системы ООН, является активным борцом за всеобщее и ядерное разоружение, защиту прав человека и сохранение экологии