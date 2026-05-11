Автопром ЕС потерял более 8 млрд евро из-за американских пошлин

Западные СМИ напоминают, что Вашингтон повысил тарифы на европейские автомобили с 2,5 до 27,5 % в апреле 2025 года. После заключения торгового соглашения между США и ЕС ставка была снижена до 15 %. Тем не менее введение пошлин ударило по отрасли, и теперь она готовится к возможному новому витку эскалации торговой войны.