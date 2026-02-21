Axios: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана

Пентагон предложил президенту США нанести прямой удар по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, пишет американское издание Axios.

Это лишь один из вариантов разрешения ситуации с Ираном, который военное ведомство США представило Трампу. По данному сценарию предполагается ликвидация аятоллы Али Хаменеи, его сына и ряда высокопоставленных исламских священников.

Как стало известно из другого источника, данный план был представлен Трампу несколько недель назад. Ранее в СМИ появилась информация, что американский президент рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по иранской территории с целью принудить Тегеран к подписанию ядерного соглашения.