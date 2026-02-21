3.73 BYN
Axios: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана
Пентагон предложил президенту США нанести прямой удар по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, пишет американское издание Axios.
Это лишь один из вариантов разрешения ситуации с Ираном, который военное ведомство США представило Трампу. По данному сценарию предполагается ликвидация аятоллы Али Хаменеи, его сына и ряда высокопоставленных исламских священников.
Как стало известно из другого источника, данный план был представлен Трампу несколько недель назад. Ранее в СМИ появилась информация, что американский президент рассматривает возможность нанесения ограниченного удара по иранской территории с целью принудить Тегеран к подписанию ядерного соглашения.
Напомним, что глава МИД Ирана после переговоров в Женеве заявлял о разработке предложения для США. Однако, как указывает источник Axios, никто не знает, что выберет Трамп.