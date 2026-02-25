Axios: Трамп надеется на завершение украинского конфликта через месяц

Трамп надеется на завершение украинского конфликта через месяц, сообщает Axios. Такие сроки президент США обозначил в телефонном разговоре с Зеленским. В получасовой беседе участвовали также спецпосланник Уиткофф и Кушнер.

В материале издания беседу охарактеризовали как дружелюбную и позитивную. Стороны обсудили предстоящую сегодняшнюю двустороннюю встречу в Женеве. На ней, по словам Зеленского, обсудят так называемый пакет восстановления Украины, обмен военнопленными и подготовку к трехсторонним переговорам, которые могут состояться в начале марта.