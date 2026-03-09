Бахрейн объявил форс-мажор после удара по НПЗ, снабжающему флот США

Бахрейнская государственная нефтегазовая компания объявила форс-мажор из-за ситуации в регионе. Как уточняют местные СМИ, решение было принято в связи с "продолжающимися иранскими атаками в регионе и недавним ударом по одному из энергоблоков завода".

В Сети появились кадры пожара на предприятии. Этот НПЗ - основной источник топлива для Пятого флота ВМС США.

По данным портала Axios, первое серьезное разногласие между США и Израилем с начала военных операций против Ирана вызвали израильские удары по почти 30 иранским топливным складам.