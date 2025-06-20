Балмасов: Трамп опасается эскалации противостояния между Ираном и Израилем

Трампа нанес бы удары, если бы был уверен в том, что это будет как голливудская картинка: напряг мускулы, дал хорошенько и помог своему союзнику Израилю. Все горит, дымится, никакой ядерной программы иранской нет. Таким мнением поделился российский специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

"Но здесь может дождаться разочарования. Даже могучая стратегическая авиация США может оказаться бездейственной. Или ее придется применять в течение, возможно, не одного месяца. Трамп этого не хочет. Трамп же наоборот за сокращение расходов, не за развязывание новых войн. А это может выступить прелюдией для втягивания в полноценную войну, и США для поддержания своего имиджа, реализации задач по оказанию помощи Израилю придется уже проводить полноценную войсковую операцию против Ирана со всеми вытекающими из этого последствиями", - отметил эксперт.