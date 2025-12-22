3.66 BYN
Банда литовцев воровала и перепродавала одежду с благотворительных мероприятий в Британии
Автор:Редакция news.by
Литовцы превратили пожертвования в криминальный стартап. Схему раскрыла британская полиция.
Пятеро граждан Литвы воровали одежду с благотворительных мероприятий в Британии. Банда продавала вещи за границу, а деньги тратила на другие свои преступления.
Злоумышленников поймали с поличным во время погрузки украденных вещей в микроавтобус. Точное количество похищенного не сообщается, но масштабы огромные, обращают внимание британские СМИ.