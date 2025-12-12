3.72 BYN
Банк России начал судебный процесс против Euroclear
Автор:Редакция news.by
Банк России начинает судебный процесс против бельгийского депозитария Euroclear, в котором хранится порядка 180 млрд долларов замороженных российских активов. Об этом говорится в сообщении Центробанка.
Уточняется также, что действия Euroclear, по оценке Москвы, являются незаконными и причинили финансовому учреждению ущерб. Кроме того в вину бельгийцам ставится прямое или косвенное использование российских активов без согласия, а также лишение Центробанка возможности распоряжаться своими средствами.
Москва предупредила Евросоюз о последствиях: в случае, если ЕС попытается использовать эти активы без разрешения, то будут использованы все доступные способы правовой защиты, причем без предупреждения.