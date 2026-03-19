Банк Великобритании HSBC сократит около 20 тыс. сотрудников
Автор:Редакция news.by
Крупнейший банк Великобритании HSBC намерен сократить около 20 тысяч рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщило Bloomberg. Речь об увольнении 10 % персонала.
Решение затронет в первую очередь должности, не связанные со взаимодействием с клиентами в глобальных сервисных центрах. Также увольнения могут произойти во время продажи одних подразделений и объединения других. Сейчас в HSBC работают около 210 тысяч человек.
Согласно прошлогоднему отчету Bloomberg Intelligence, ведущие международные банки сократят до 200 тыс. рабочих мест в ближайшие годы по мере внедрения искусственного интеллекта.