Банк Великобритании HSBC сократит около 20 тыс. сотрудников

Крупнейший банк Великобритании HSBC намерен сократить около 20 тысяч рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщило Bloomberg. Речь об увольнении 10 % персонала.

Решение затронет в первую очередь должности, не связанные со взаимодействием с клиентами в глобальных сервисных центрах. Также увольнения могут произойти во время продажи одних подразделений и объединения других. Сейчас в HSBC работают около 210 тысяч человек.