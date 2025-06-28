Беларусь и Россия представили доклад на тему "прав человека" на площадке Совета ООН в Женеве. В документе отмечается тенденция к ухудшению ситуации в этой сфере в ряде западных стран, включая системный расизм, расовую дискриминацию, ксенофобию, нарушения прав мигрантов, подавление СМИ и общественных деятелей, несогласных с политикой западных правительств.

Особый акцент - на ситуации на границах Беларуси со странами ЕС. Так, отмечены преступные действия европейских стран в отношении мигрантов и лиц, которые ищут убежища, приводящие к многочисленным жертвам. В этом контексте подчеркнута безальтернативность неполитизированного сотрудничества для совместного реагирования на миграционные и иные транснациональные вызовы.