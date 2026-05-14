Беларусь инициировала совершенствование борьбы с международным терроризмом в рамках ШОС

Беларусь инициировала совершенствование борьбы с международным терроризмом в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Предложение озвучил Александр Вольфович в Бишкеке, где наша делегация приняла участие во встрече секретарей совбезов стран - участниц ШОC. Глава белорусской делегации акцентировал внимание на стремительном и негативном развитии ситуации в мире и необходимости построения новой системы международной и региональной безопасности. Среди предложений - укрепление взаимодействия в сфере международной информационной безопасности - плюс обмен опытом.

"Мы являемся полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь уже не первый год испытывает на себе политическое давление и довольно жесткие экономические санкции. Мы видим военное присутствие возле наших границ, довольно активное военное присутствие. По всем этим вопросам у нас есть своя точка зрения и свой опыт работы. Было доложено, что мы готовы открыто поделиться со всеми участниками ШОС своими наработками в этой сфере. Разумеется, нам также интересен опыт и других государств по всем этим направлениям".