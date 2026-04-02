Беларусь представила разработки на международном форуме "Энергопром" в Татарстане

Белорусские предприятия представили свои разработки на международном форуме "Энергопром" в Казани. В Татарстане находится с визитом наша делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем.

Запланированы переговоры с руководством республики, а также участие в деловой программе форума.

Энергофорум открыл свои двери для участников. Стоит отметить, что это площадка для диалога профессионалов отрасли. Мы представили свои лучшие разработки на отдельной экспозиции. Наша страна делает ставку на укрепление своей энергетической безопасности в кооперации с Россией. Ну а форум - это уникальная возможность показать свои разработки и, конечно, рассказать про них.

В этом году "Энергопром" приобрел статус федеральной площадки, и сюда приехали представители 20 субъектов хозяйствования России.

Площадь выставочного павильона составляет 7 тыс. кв. м. Вообще ожидают за время проведения выставки не менее 10 тыс. посетителей. Так что будет такой огромный диалог. Предусмотрена и деловая программа. Безусловно, будут говорить о привлечении инвестиций в энергоотрасль для ее развития, а также рационального использования природных ресурсов.

И Татарстан, где проходит выставка, и Беларусь делают ставку на развитие промышленности. А главный потребитель электроэнергии - это, безусловно, промышленный сектор. Поэтому наша делегация, которую возглавляет вице-премьер Виктор Каранкевич, будет обсуждать эти вопросы как на заседании деловой части форума, так и на встречах с руководством Татарстана.