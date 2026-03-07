Беларусь принимает участие в Международном конкурсе красоты стран БРИКС

Уже 7 марта в Казани пройдет финал первого Международного конкурса красоты стран БРИКС. Каждая страна отправила по три победительницы национальных отборов. В итоге более 50 участниц.

Конкурс проходит в трех возрастных категориях: до 18, девушки от 18 до 25 лет, и 30+. В проекте - принимают участие представительницы России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Кубы, Боливии и других стран.