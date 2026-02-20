3.73 BYN
Белый дом грозит Европе за отказ от американского оружия
Автор:Редакция news.by
Администрация США обещает принять жесткие меры против Евросоюза, если страны Европы будут больше закупать оружия у себя, а не в Америке. Об этом сообщает издание Politico.
Среди возможных шагов - закрытие своего рынка для европейских машиностроительных компаний. До этого Белый дом предупреждал ЕС, что выступает против изменения европейских правил оборонных закупок. Брюссель намерен прописать, что в приоритете должно быть оружие, произведенное в ЕС.
В Вашингтоне это называют "протекционизмом и дискриминацией", считая, что политика ЕС вытесняет американские компании с рынка, в то время как европейские "получают огромную выгоду".