Белый дом грозит Европе за отказ от американского оружия

Администрация США обещает принять жесткие меры против Евросоюза, если страны Европы будут больше закупать оружия у себя, а не в Америке. Об этом сообщает издание Politico.

Среди возможных шагов - закрытие своего рынка для европейских машиностроительных компаний. До этого Белый дом предупреждал ЕС, что выступает против изменения европейских правил оборонных закупок. Брюссель намерен прописать, что в приоритете должно быть оружие, произведенное в ЕС.