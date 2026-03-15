Белый дом заставить замолчать СМИ, которые неправильно освещают войну в Иране

Белый дом намерен зачистить инфополе США и заставить замолчать СМИ, которые "неправильно" освещают войну в Иране.



Американские издания сообщают, что Федеральная комиссия по связи выступила с жестким предупреждением в адрес телевещателей, пригрозив отозвать лицензии, если они будут транслировать то, что будет сочтено фейковыми новостями.



В демпартии уверены, что подобные заявления являются явным нарушением Конституции, а также прямым требованием освещать войну в позитивном ключе. Отметим, ранее Трамп обвинил во лжи издание Wall Street Journal.



А министр обороны Хегсет набросился с критикой на CNN из-за материала о том, что администрация недооценила влияние войны на Ормузский пролив. Военный чиновник добавил, что ситуация изменится, когда компанию возглавит другой человек.