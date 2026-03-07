3.74 BYN
Белоруска Изабелла Новикова стала первой маленькой вице-мисс на конкурсе красоты стран БРИКС
Первый международный конкурс красоты стран БРИКС состоялся в Казани.
Состязания проходили сразу в нескольких категориях: самые юные, девушки от 18 до 25 лет и 30+. Представительница Беларуси Изабелла Новикова удостоена звания "Маленькая мисс БРИКС"! А приз зрительских симпатий в категории "Мисс БРИКС" и вторая вице-мисс присуждены нашей Алие Короткой.
В конкурсе Беларусь представили три участницы. В категории "Мисс БРИКС" (18-25 лет) - первая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Алия Короткая. Обладательница титула Mrs. Universe Belarus - 2025 Божена Линкевич выступила в категории "Миссис БРИКС" (30+). За звание "Маленькая мисс БРИКС" (дети) от Беларуси боролась Изабелла Новикова.
Девушки прошлись в национальных костюмах, изготовленных белорусскими дизайнерами. В каждом элементе - отсылки к традициям и мифологии Синеокай.
Главное отличие "Мисс БРИКС" от других конкурсов красоты - акцент не на внешней конкуренции, а на внутренней красоте.
В проекте приняли участие 4 континента, 17 государств. В их числе Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Индонезия и другие. Подготовка к финалу проходила на протяжении недели. За это время девушки смогли познакомиться с традициями Татарстана, побывали на экскурсии, продегустировали национальную кухню. Но самое главное - показали всему миру свой национальный код.