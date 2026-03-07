Белоруска Изабелла Новикова стала первой маленькой вице-мисс на конкурсе красоты стран БРИКС

Первый международный конкурс красоты стран БРИКС состоялся в Казани.

Состязания проходили сразу в нескольких категориях: самые юные, девушки от 18 до 25 лет и 30+. Представительница Беларуси Изабелла Новикова удостоена звания "Маленькая мисс БРИКС"! А приз зрительских симпатий в категории "Мисс БРИКС" и вторая вице-мисс присуждены нашей Алие Короткой.

Алия Короткая. Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92fac565-e7a6-4fff-9f02-bcb1b0db0608/conversions/80aefbd3-7b5b-45c1-b781-ff3f7584bb55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92fac565-e7a6-4fff-9f02-bcb1b0db0608/conversions/80aefbd3-7b5b-45c1-b781-ff3f7584bb55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92fac565-e7a6-4fff-9f02-bcb1b0db0608/conversions/80aefbd3-7b5b-45c1-b781-ff3f7584bb55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92fac565-e7a6-4fff-9f02-bcb1b0db0608/conversions/80aefbd3-7b5b-45c1-b781-ff3f7584bb55-xl-___webp_1920.webp 1920w

В конкурсе Беларусь представили три участницы. В категории "Мисс БРИКС" (18-25 лет) - первая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Алия Короткая. Обладательница титула Mrs. Universe Belarus - 2025 Божена Линкевич выступила в категории "Миссис БРИКС" (30+). За звание "Маленькая мисс БРИКС" (дети) от Беларуси боролась Изабелла Новикова.

Божена Линкевич. Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/332bae6f-9519-49f4-acc3-d25bcc55bbae/conversions/fd8fea78-5b4a-427d-87bb-a2e1333ccba6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/332bae6f-9519-49f4-acc3-d25bcc55bbae/conversions/fd8fea78-5b4a-427d-87bb-a2e1333ccba6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/332bae6f-9519-49f4-acc3-d25bcc55bbae/conversions/fd8fea78-5b4a-427d-87bb-a2e1333ccba6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/332bae6f-9519-49f4-acc3-d25bcc55bbae/conversions/fd8fea78-5b4a-427d-87bb-a2e1333ccba6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Девушки прошлись в национальных костюмах, изготовленных белорусскими дизайнерами. В каждом элементе - отсылки к традициям и мифологии Синеокай.

Главное отличие "Мисс БРИКС" от других конкурсов красоты - акцент не на внешней конкуренции, а на внутренней красоте.