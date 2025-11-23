Белорусские БЕЛАЗы и карельская форель - как развивается сотрудничество регионов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2e48d94-e62e-4d52-92fd-ec52e8ae4db5/conversions/e6daf6ee-7453-431a-949c-13b3ec97ba71-xl-___webp_1920.webp 1920w

В рамках развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Республикой Карелия обсуждаются перспективные проекты, включая открытие в Минске магазина по продаже карельской форели и увеличение закупок белорусской автомобильной и сельскохозяйственной техники. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В Республике Карелия именно у нас производится 50 % всей товарной форели. У истоков этого вида экономической деятельности стоял как раз уроженец Беларуси Николай Владимирович Федоренко. Это наш кремень, это гордость Республики Карелия сегодня", - отметил заместитель премьер-министра правительства по вопросам экономики Республики Карелия Олег Ермолаев.

Николай Федоренко занимается благотворительной деятельность, активно участвует во всех социальных проектах. Он открывает магазины по продаже своей продукции и делает это не только в Карелии. "Мы ему обязательно скажем, что следующий магазин должен быть открыт в Минске, или, по крайней мере, в каком-либо городе Беларуси. И, конечно, мы готовы поставлять нашу прекрасную рыбу сюда", - подчеркнул Олег Ермолаев.

Помимо рыбы, Карелия готова предложить Беларуси широкий спектр товаров, например, пиломатериалы, бумагу, картон, изделия из камня. Также в Карелии есть большое количество дикоросов и ягод, которые могут быть интересны Беларуси. Еще одним направлением в кооперации может стать IT-решения.

Со стороны Карелии выражен большой интерес к белорусской автомобильной и специальной технике. "Белорусы молодцы, что сохранили свой автопром. И сегодня в этих условиях предлагают хорошую технику по приемлемой цене", - подчеркнул эксперт.

Уже есть конкретные результаты сотрудничества. Компания "Карельский окатыш" за два года купила 35 БЕЛАЗов. Есть планы и на следующий год. Закупается и техника для коммунальной сферы, сельского хозяйства пассажирский транспорт. В ходе нынешних переговоров достигнуты договоренности о новых закупках.