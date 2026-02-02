"Белорусские городки" появятся в Китае

В Китае в скором времени появятся "белорусские городки". Это будет крупномасштабная экспозиция с рестораном белорусской кухни, ярмаркой отечественных товаров, мастер-классами по народным ремеслам и школой с изучением "матчынай мовы".

Такой "портал в Беларусь" планируют создать в городах Наньтун и Нанкин. Решение о реализации подобного культурно-туристического проекта уже заверено подписями. В действии меморандум о сотрудничестве между Китайской Народной Республикой, Федерацией профсоюзов Беларуси и Министерством культуры Беларуси.