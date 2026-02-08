Белорусские наблюдатели работают на досрочных парламентских выборах в Таиланде

В Таиланде 8 февраля проходят досрочные парламентские выборы и общенациональный референдум по Конституции. Результаты голосования определят, кто сформирует следующее правительство и сохранит ли временный премьер-министр Чарнвиракул свой пост.



За последние 87 лет парламент Таиланда распускался 16 раз, включая нынешний. Одновременно граждане голосуют на референдуме по вопросу о переписи Конституции 2017 года, принятой в период военного правления.